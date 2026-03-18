A Rogoredo sono stati effettuati maxi controlli da parte delle forze dell’ordine lungo i binari ferroviari, il primo intervento di questo tipo dopo l’omicidio Mansouri. Durante l’operazione, una donna si è avvicinata a un traliccio dell’alta tensione per recuperare alcuni oggetti da un carrello del supermercato riempito di indumenti usati.

Una donna si incammina verso un traliccio dell’alta tensione per recuperare qualcosa da un carrello del supermercato stracolmo di cenci. Poco lontano, in un fosso zeppo di rifiuti, c’è il giaciglio di fortuna dove vive da sette anni. Dall’altro lato, ci sono tende e stracci intrecciati con rami e tubi di ferro a comporre un accampamento per disperati. Un uomo sulla cinquantina si aggrappa alla recinzione: "Oggi non vendono?", urla a distanza. Quasi non si accorge che il sentiero è pieno di auto della polizia: "Ci sono gli spacciatori?", domanda ossessivamente prima di rassegnarsi. Lungo la strada che costeggia l’ex boschetto, incrocerà lo sguardo di una ragazza con un bambino in braccio che cammina sul ciglio di via Sant’Arialdo: è terribile il pensiero che pure lei sia lì a caccia di una dose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi controlli a Rogoredo. Il primo blitz interforze lungo i binari ferroviari dopo l’omicidio Mansouri

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