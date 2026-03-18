Max Mara presenta il modello ‘Dalila’, una giacca in lana pura con chiusura a doppio petto. Il capo, disponibile a un prezzo elevato, è stato annunciato attraverso un comunicato ufficiale. L’articolo contiene anche un avviso di trasparenza riguardante link di affiliazione, con eventuali commissioni per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per i lettori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco della sartoria: lana pura e cuciture a mano. L’analisi tecnica del tessuto e della costruzione. La descrizione ufficiale evidenzia l’uso di un “doppio drap” di pura lana, una scelta che incide direttamente sulla struttura del capo. Il doppio drap garantisce una maggiore densità del tessuto, offrendo una barriera termica superiore rispetto ai tessuti singoli più comuni. La menzione delle “cuciture a mano” suggerisce un livello di finitura artigianale che solitamente si associa alla produzione italiana di alta gamma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Mara ‘Dalila’: Lana pura, doppio petto e prezzo da sogno

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