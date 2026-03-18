A Genzano di Lucania si è tenuto un incontro pubblico durante il quale sono stati discussi scambi di favori in relazione al Sì al referendum. La riunione ha coinvolto diversi cittadini e ha acceso un acceso dibattito sulla trasparenza e integrità delle istituzioni locali e nazionali. La discussione si è concentrata sulle dinamiche che influenzano il processo democratico in vari livelli di governo.

Un incontro pubblico a Genzano di Lucania ha scatenato un dibattito acceso sulla salute della democrazia locale e nazionale. Durante l’evento organizzato da Fratelli d’Italia, il deputato Aldo Mattia ha dichiarato apertamente che per far vincere il “Sì” al Referendum costituzionale dei 22 e 23 marzo è necessario impiegare il sistema clientelare. Questa affermazione, pronunciata con leggerezza in una registrazione diffusa dai canali del partito, ha sollevato allarme presso le associazioni Libera Basilicata e Articolo 21 Basilicata. La reazione delle due realtà associative non si limita alla condanna morale, ma punta a smontare la normalizzazione di pratiche corrotte che minano la Costituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattia: lo scambio favori per il Sì al referendum

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