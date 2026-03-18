Il leader di Italia Viva ha annunciato di aver scoperto di avere un melanoma durante una visita dermatologica di controllo. Ha spiegato di aver subito rimosso il tumore e di non essere a rischio grazie alla diagnosi tempestiva. Nel suo messaggio invita i giovani a prestare attenzione alla salute della pelle e a sottoporsi regolarmente a controlli medici.

«Come vedete io ho la faccia piena di nei, sono pieno di nei dappertutto e per questo mi controllo», ha spiegato. È proprio durante una di queste visite che, racconta, un medico ha notato qualcosa di sospetto: «Voi direte: “Matteo, vabbè, chi se ne frega”. No, è importante sapere che qualche giorno fa in uno di questi controlli un bravo dottore, tra l'altro un dottore under 30 molto competente ha insistito nel dirmi: “Guardi, a me questo puntino non mi piace”, e aveva ragione lui perché era un melanoma rimosso immediatamente». L’ex presidente del Consiglio ha voluto rassicurare subito chi lo segue: «Io non rischio niente, sono tranquillissimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matteo Renzi: «Avevo un melanoma, ma non rischio niente perché l’ho preso per tempo. Ragazzi, controllatevi»

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Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha deciso di condividere una notizia personale. In un video pubblicato sui social, l’ex presidente del Consiglio ha raccontato di aver scoperto e rimosso tempestivamente un melanoma. Il giovane dottore a Renzi: “ - facebook.com facebook

In un video Matteo Renzi ha raccontato la sua esperienza per invitare tutti a sottoporsi a controlli periodici dal dermatologo. “Io ho la faccia piena di nei, e per questo mi controllo. Qualche giorno fa, in uno di questi controlli, un bravo dottore, tra l'altro un dottore x.com