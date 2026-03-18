Il presidente della Repubblica ha commentato i casi di suicidio in carcere, definendoli una sconfitta per lo Stato. La dichiarazione è arrivata durante un evento a Firenze, dove ha sottolineato la gravità della situazione e l’importanza di affrontare il problema. Nessun dettaglio sulle misure adottate o sulle cause specifiche è stato fornito, ma si è concentrato sulla responsabilità dello Stato di garantire condizioni adeguate.

Firenze, 18 marzo 2026 – I suicidi in carcere sono "una sconfitta dello Stato". Ha usato parole molto nette il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri l’altro ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria, in occasione del 209° anniversario della sua costituzione. Nel 2026 ci sono già stati 14 suicidi, ai quali vanno sommati altri 35 morti per “altre cause”. Il totale fa 49. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mattarella: I suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato

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