Il matrimonio concordatario prevede che gli sposi si sposino sia con una cerimonia civile che con una celebrazione religiosa in chiesa. Questa scelta rappresenta una prassi comune per chi desidera unire formalmente e spiritualmente le proprie vite. La presenza di entrambi i riti richiede l’organizzazione di due eventi distinti, spesso coordinati tra loro, prima di arrivare al momento del “sì”.

Gli sposi sono spesso chiamati ad organizzare, in vista del sì, una duplice cerimonia: oltre al rito civile, la maggior parte sceglie di concedere il bis anche in Chiesa. Tuttavia, esiste una soluzione che permette di unire in un’unica occasione entrambe le funzioni. Si tratta del matrimonio concordatario, ovvero una celebrazione effettuata secondo il rito religioso cattolico ma che ha anche effetti civili. Ma quali sono gli step da seguire per realizzare questo particolare rito “due in uno?” Cos’è un matrimonio concordatario. Un matrimonio concordatario è una cerimonia celebrata in Chiesa da un sacerdote cattolico che ha sia valore religioso che legale e civile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matrimonio concordatario, cos’è e cosa c’è da da sapere

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