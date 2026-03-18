Mastini al muro | 3-9 Aosta domina e sfiora la finale

Nella seconda sfida delle semifinali IHL, i Mastini di Varese hanno subito una sconfitta per 3-9 contro i Gladiators di Aosta. La gara si è svolta in un ambiente intenso, con Aosta che ha mostrato un netto dominio sul ghiaccio. La partita ha lasciato i lombardi in una posizione critica, a un passo dall’eliminazione.

La sconfitta per 3-9 dei Mastini di Varese contro i Gladiators di Aosta nella seconda gara delle semifinali IHL ha messo la squadra lombarda con le spalle al muro, a un passo dall’eliminazione. La disfatta si è consumata nell’Acinque Ice Arena davanti a un pubblico presente che ha assistito a una prestazione inferiore su tutte le linee, lasciando gli ospiti sul risultato parziale di 2-0 nella serie. Ora il destino del campionato si deciderà giovedì 19 marzo alle ore 20:30 in terra valdostana, dove i gialloneri dovranno ribaltare una situazione che appare drammatica ma non ancora scritta. Il crollo difensivo e l’assenza di controllo sul ghiaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mastini al muro: 3-9, Aosta domina e sfiora la finale Articoli correlati Aosta vince 4-3: i Mastini falliscono la rimonta finaleLa semifinale di IHL ha i Gladiators di Aosta imporsi 4-3 sui Mastini di Varese, nonostante la rimonta finale dei gialloneri. Aosta, Mastini all’esame: Matikainen cerca rilancio tra assenze e resa dei conti per il Master Round.I Mastini Varese si apprestano ad affrontare una sfida cruciale sul ghiaccio di Aosta, mercoledì 11 febbraio alle ore 20:00. Contenuti e approfondimenti su Mastini al muro 3 9 Aosta domina e... Argomenti discussi: L’Aosta è più forte. Ma quanto? Gara1 dei Gladiators (4-3): i Mastini sfiorano una rimonta clamorosa; IN DIRETTA. Aosta-Varese 34-1 al 43': scontato gol in power play dell'Aosta.