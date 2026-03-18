Marsala | furti in cimitero e auto arrestato un trentenne

A Marsala, un uomo di 32 anni, residente nella città ma originario di Palermo, è stato arrestato con l’accusa di aver commesso furti in un cimitero e su veicoli parcheggiati. Il provvedimento giudiziario ha portato alla sua detenzione, dopo una serie di episodi di natura predatoria che lo vedevano coinvolto. La vicenda si è conclusa con l’esecuzione dell’ordine di custodia cautelare.

Un provvedimento giudiziario ha sigillato la libertà di un cittadino trentaduenne, residente a Marsala ma originario di Palermo, accusato di una serie di reati predatori. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, dopo che i Carabinieri hanno ricostruito le sue azioni criminali avvenute tra maggio e dicembre dell’anno precedente. La decisione non nasce dal nulla, ma segue un lavoro investigativo mirato svolto dalla Stazione Carabinieri locale. Le autorità hanno potuto identificare il sospetto grazie all’analisi accurata delle immagini dei sistemi di videosorveglianza urbana e alle dichiarazioni di testimoni chiave. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marsala: furti in cimitero e auto, arrestato un trentenne Articoli correlati Leggi anche: Accusato di tredici furti, arrestato trentenne Furti e danneggiamenti nel cimitero di Capaccio Paestum: arrestatoE’ ritenuto responsabile di avere messo a segno una serie di furti in un cimitero del Salernitano: i carabinieri di Capaccio-Paestum arrestato e... Aggiornamenti e notizie su Marsala furti in cimitero e auto... Discussioni sull' argomento E' accusato di una serie di furti, arrestato a Marsala; Aveva commesso diversi furti a Marsala, arrestato un uomo di 32 anni. Aveva commesso diversi furti a Marsala, arrestato un uomo di 32 anniI militari della Stazione Carabinieri di Marsala, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala ... itacanotizie.it Furti a raffica a Marsala, arrestato trentaduenne grazie alle telecamereI Carabinieri della Stazione di Marsala hanno messo fine a una lunga sequenza di reati predatori che avevano scosso il centro abitato negli ultimi mesi. In esecuzione di un’ordinanza di custodia caute ... blogsicilia.it Marsala celebra Battiato: al Sollima il concerto “E ti vengo a cercare” dei Musicanti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook A Trapani c'è un famoso produttore di Marsala che realizza un Grillo di grande personalità - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/d… x.com