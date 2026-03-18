Marrara ponte sotto esame | Trovate criticità strutturali Scattano limiti di transito

Il ponte di Marrara è al centro di un’ispezione dopo aver evidenziato alcune criticità strutturali. I tecnici del Comune di Ferrara hanno condotto recenti verifiche che hanno portato alla decisione di imporre limiti di transito per garantire la sicurezza. Le autorità hanno reso noto che le condizioni dell’opera richiedono ulteriori approfondimenti prima di poter riaprire pienamente al traffico.

A seguito delle indagini avviate nelle scorse settimane dai tecnici del Comune di Ferrara sullo stato dei ponti del territorio comunale, sono emerse alcune criticità strutturali in merito ad alcune infrastrutture, in particolare sul ponte di transito di via Vallina, in centro a Marrara, situato sopra il fiume Po Morto di Primaro. Dalle ispezioni condotte per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, è entrato in vigore, con effetti immediati, il nuovo provvedimento di limitazione al transito. La restrizione comporta un limite di portata massima fissato a 3,50 tonnellate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marrara, ponte sotto esame: "Trovate criticità strutturali. Scattano limiti di transito" Articoli correlati Qualità dell’aria, Arpa Abruzzo: nel 2025 valori nei limiti e poche criticità, superamento dei limiti nella postazione di Chieti ScaloNel 2025 i livelli misurati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria in Abruzzo mostrano concentrazioni medie degli inquinanti in... Mercosur, Confeuro: “Tra criticità strutturali e necessità di tutelare l’agricoltura europea” UNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Altri aggiornamenti su Marrara ponte sotto esame Trovate... Argomenti discussi: Marrara, ponte sotto esame: Trovate criticità strutturali. Scattano limiti di transito. Marrara, ponte sotto esame: Trovate criticità strutturali. Scattano limiti di transitoA seguito delle indagini avviate nelle scorse settimane dai tecnici del Comune di Ferrara sullo stato dei ponti del territorio comunale, sono emerse alcune criticità strutturali in merito ad alcune in ... ilrestodelcarlino.it MARRARA, NUOVE LIMITAZIONI AL TRANSITO SUL PONTE SUL PO DI PRIMARO (VIA VALLINA)La restrizione comporta un limite di portata massima fissato a 3,50 tonnellate. È già stata collocata la segnaletica stradale di preavviso, secondo le percorrenze possibili, in avvicinamento al ponte. cronacacomune.it