Marocco dopo la Coppa d' Africa a tavolino scoppia la festa | che caos a Casablanca!

Dopo la vittoria della Coppa d'Africa, i tifosi marocchini sono scesi in piazza nelle principali città, con particolare entusiasmo a Casablanca. La festa ha coinvolto numerosi cittadini, che si sono radunati per celebrare il risultato. La situazione è diventata caotica, con assembramenti e festeggiamenti che hanno provocato disordini nelle strade più affollate della città.

Nelle principali città del Marocco, Casablanca su tutte, i tifosi sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria della Coppa d'Africa. a tavolino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marocco, dopo la Coppa d'Africa a tavolino scoppia la festa: che caos a Casablanca! Articoli correlati Leggi anche: Coppa d’Africa nel caos: Il Marocco è campione a tavolino. Tolta la vittoria al Senegal Clamoroso, Senegal squalificato, il Marocco vince la Coppa d’Africa a tavolino due mesi dopo la finaleRoma, 17 marzo 2026 – Il Marocco è campione della Coppa d'Africa con oltre due mesi di ritardo. Senegal-Marocco la finale di coppa d''Africa più pazza della storia #brahimdiaz #mane #calcio #gueye Aggiornamenti e notizie su Marocco dopo la Coppa d'Africa a... Temi più discussi: Marocco vince Coppa d'Africa... dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato; Coppa d'Africa, Marocco campione a tavolino: trofeo tolto al Senegal; Incredibile! Dopo due mesi la Caf squalifica il Senegal. Coppa d'Africa 2025 al Marocco a tavolino; Tolta la coppa d’Africa al Senegal, accolto il ricorso: il Marocco è campione. Marocco vince Coppa d'Africa... dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffatoIl Marocco ha vinto la Coppa d'Africa... con oltre due mesi di ritardo. Oggi, martedì 17 marzo, a rovesciare il risultato del campo che aveva visto il Senegal trionfare in finale 1-0 ai supplementari ... adnkronos.com Marocco in festa dopo 2 mesi: i tifosi in strada dopo l'annuncio della vittoria a tavolinoL’annuncio della Confederazione africana di calcio, che ha ufficialmente assegnato la Coppa d'Africa 2025 al Marocco a tavolino, ha suscitato. tuttomercatoweb.com Lo scandalo non è dare la coppa al Marocco dopo una partita in cui potevano vincere entrambe #CONCAF ma dare uno scudetto ad una squadra arrivata terza a 15 punti di distacco #inter #juventus #SerieA - facebook.com facebook Marocco-Senegal, finale Coppa d'Africa: cosa era successo e la sentenza CAF #SkySport #Marocco #CAF #MaroccoSenegal x.com