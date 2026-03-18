La serie Mare Fuori è stata confermata per le stagioni 7 e 8 dopo il finale della sesta stagione. La produzione ha annunciato ufficialmente il rinnovo, che segue il grande successo di pubblico e le numerose visualizzazioni su RaiPlay. La serie, ambientata nell’IPM di Napoli, continua a coinvolgere gli spettatori con nuovi episodi in arrivo. Non sono stati comunicati dettagli sulla trama delle prossime stagioni.

Il fenomeno Mare Fuori non accenna a fermarsi. Dopo un finale di stagione che ha lasciato il pubblico senza fiato e un record di visualizzazioni su RaiPlay, la serie ambientata nell’IPM di Napoli è stata ufficialmente rinnovata per due nuove stagioni, la settima e l’ottava. Una notizia che conferma la forza di un progetto capace di conquistare pubblico giovane e adulto, in Italia e all’estero, dove continua a trovare spazio anche attraverso remake internazionali. Con la conferma delle nuove stagioni, si aprono inevitabilmente molte domande: quali trame rimaste in sospeso torneranno al centro della storia? Chi prenderà il posto lasciato da Rosa Ricci? E quali nuovi equilibri si formeranno all’interno dell’istituto? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mare Fuori, confermate le stagioni 7 e 8: cosa succederà dopo il finale della stagione 6

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