Il governatore della Regione Abruzzo ha dichiarato che i bambini del bosco devono andare dal padre, criticando l’irrigidimento dei giudici sulla vicenda. Ha aggiunto che per superare lo stallo creato dai pregiudizi giudiziari è necessario un approccio pragmatico volto a favorire il dialogo tra le parti e a ricostruire la fiducia reciproca. La discussione riguarda un caso di affidamento e tutela dei minori.

Il governatore della Regione Abruzzo: «Su questa vicenda c’è stato un irrigidimento eccessivo. Per uscire dallo stallo creato dal pregiudizio dei giudici bisogna lavorare in modo pragmatico per far dialogare le parti e ricostruire fiducia reciproca». Marco Marsilio, da governatore dell’Abruzzo lei ha seguito la vicenda della famiglia nel bosco. Che idea si è fatto di quanto accaduto? Non pensa che ci sia stato un irrigidimento eccessivo su questo caso? «Il sospetto c’è. Io sono rimasto, come tanti, profondamente turbato da questa storia. Nella mia posizione ho avuto modo - era anche doveroso - di approfondire le ragioni di tutte le parti per capire la complessità della vicenda, e temo che ci sia stato qualche irrigidimento di troppo, da una parte e dall’altra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Marco Marsilio: «Adesso i bimbi del bosco vadano al papà»

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