Marcinelle a 70 anni | il documentario che ridà voce ai 262

A settant'anni dalla tragedia di Marcinelle, le riprese di un documentario per Rai Documentari sono in corso a Manoppello. Il progetto si concentra sulla memoria di quella catastrofe, coinvolgendo le testimonianze e le immagini che ricostruiscono quei momenti. Il film mira a restituire voce ai 262 vittime e a raccontare i fatti accaduti in modo diretto e senza interpretazioni.

Le riprese del documentario per Rai Documentari stanno procedendo a Manoppello, dove la memoria della tragedia di Marcinelle viene riscritta a settant’anni dal disastro. Il progetto, guidato dal regista Salvatore Braca, non si limita a registrare immagini statiche ma intreccia luoghi simbolo come i portici con il carrello del carbone e la fontana in marmo di Carrara scolpita da Cascella, che ricorda i 262 minatori morti, tra cui 136 italiani, nel fuoco del Bois du Cazier dell’8 agosto 1956. L’iniziativa trasforma il ricordo in un atto vivo: dalla cappella dei concittadini scomparsi alle miniere della Majella, fino ai vicoli del centro storico dove risuona una musica capace di scalda il cuore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcinelle a 70 anni: il documentario che ridà voce ai 262 Articoli correlati “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”: il documentario che dà voce ai giovani arriva nelle sale italianeArriva nelle sale italiane “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”, il nuovo documentario diretto da Massimo Selis, scritto insieme a Belinda... 262 vite perdute in una miniera: il dramma di Marcinelle torna sulIl 3 marzo 2026, allo Spazio Diamante di Roma, si inaugura lo spettacolo Marcinelle, storie di minatori, scritto e diretto da Ariele Vincenti. Contenuti e approfondimenti su Marcinelle a 70 anni il documentario... Argomenti discussi: Magnacca: Abruzzo in ripresa sul lavoro: disoccupazione sotto controllo. Un documentario per raccontare Marcinelle a 70 anni dalla tragediaSono in corso a Manoppello le riprese del film per Rai Documentari, diretto da Salvatore Braca, che racconta, a 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, una memoria ancora viva e profondamente radicata n ... ansa.it Riprese in corso a Manoppello. Marcinelle a 70 anni dalla tragediaUn film documentario per raccontare Marcinelle a 70 anni dalla tragedia, tra storia, volti ed identità. I portici con il carrello del carbone, la fontana in marmo di Carrara scolpita da Cascella che c ... giornaledimontesilvano.com