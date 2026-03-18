Marchetti Idi | Servono nuovi modelli di ricerca e pazienti protagonisti

Un rappresentante dell'Istituto di ricerca ha dichiarato che sono necessari nuovi modelli di ricerca e che i pazienti devono essere coinvolti attivamente. Ha aggiunto che i progressi nella medicina di precisione, in particolare nel campo dell'oncologia, richiedono un cambiamento nel modo in cui si raccolgono le evidenze scientifiche. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma.

Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - "Gli straordinari progressi della medicina di precisione, e in particolare dell'oncologia, richiedono un cambiamento profondo anche nel modo in cui vengono raccolte le evidenze scientifiche. Accanto agli studi clinici controllati che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni, oggi abbiamo bisogno di nuovi modelli di ricerca, più flessibili e inclusivi". A sottolinearlo è l'oncologo Paolo Marchetti, direttore scientifico dell'Idi-Irccs di Roma, intervenuto nella Capitale alla presentazione del Working Paper 'Protagonista della ricerca. Il paziente al centro dei trial in oncologia ed emato-oncologia', realizzato da Teha (The European House - Ambrosetti) con il contributo non condizionante di Amgen. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Marchetti (Idi): "Servono nuovi modelli di ricerca e pazienti protagonisti" Articoli correlati Quando i pazienti diventano protagonisti: la ricerca si apre al dialogoCittadini, pazienti, medici e ricercatori a confronto per ripensare la ricerca clinica come percorso condiviso: sabato 28 febbraio un convegno al... Idi-Irccs Roma, nasce Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala(Adnkronos) – Con l'inaugurazione del Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala l'Idi-Irccs, Istituto dermopatico dell'Immacolata di Roma, si...