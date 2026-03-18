Marcattili | Turismo i segnali sono positivi

L’Osservatorio della Regione Marche ha pubblicato i dati sul turismo cittadino nel periodo gennaio-settembre 2025. Secondo i rapporti, i segnali sono considerati positivi rispetto agli anni precedenti. I numeri mostrano un incremento di presenze e arrivi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le stime indicano che la stagione sta procedendo con risultati favorevoli per il settore.

Arrivano segnali positivi per il turismo cittadino. L’ Osservatorio della Regione Marche ha recentemente pubblicato i dati relativi al periodo gennaio-settembre 2025. I rilievi statistici provvisori, destinati ad essere trasmessi all’Istat, mostrano un incremento sia degli arrivi che delle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno 2024. Dando uno sguardo ai numeri, si rileva che nel 2025 gli arrivi sono stati 45.653, contro i 43.727 indicati dall’Osservatorio nell’anno precedente. L’incremento è di 1.936 unità, per una crescita che supera il 4%. Il maggior numero di arrivi proviene dall’Italia (35.705) mentre gli stranieri sono stati 9.948. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marcattili: "Turismo, i segnali sono positivi" Articoli correlati Di Lorenzo in fase di recupero, i primi segnali dallo staff del Napoli sono positiviGiovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è in fase di recupero dopo un infortunio al ginocchio subito durante la partita contro la Fiorentina,... Il primo gran tour 2026 della pelle. Ci sono segnali positivi da Londra: "Si guarda anche ai piccoli brand"Un punto fermo c’è, carico di significati: Lineapelle London ha chiuso con il 22% in più. Una selezione di notizie su Marcattili Turismo i segnali sono... Discussioni sull' argomento Marcattili: Turismo, i segnali sono positivi; Turismo, Porto San Giorgio cresce: più arrivi e presenze. Marcattili: Soddisfatti per il lavoro che portiamo avanti. Segnali positivi per il turismo a Porto San Giorgio: aumentano arrivi e presenze. Marcattili: «Soddisfatti del lavoro che portiamo avanti»PORTO SAN GIORGIO – I dati dei primi 9 mesi del 2025 pubblicati dall’Osservatorio della Regione indicano 1.936 arrivi in più rispetto all’anno precedente (+4%) e 11.955 presenze in più nello stesso pe ... cronachefermane.it Turismo, segnali positivi. Gli stranieri sono in caloDalle Grotte di Frasassi di Genga si segnala una diminuzione di tedeschi. In generale anche a Fabriano cresce la presenza di vacanzieri italiani. Sono tanti gli italiani che nei caldissimi giugno e ... ilrestodelcarlino.it Ci sono serate che non sono solo cene, ma dichiarazioni d’amore. Venerdì 13 marzo 2026 celebriamo il mio primo grande amore: il San Domenico di Imola, l’incredibile Chef Valentino Marcattili e il grande Gianluigi Morini. Un percorso degustazione che ra - facebook.com facebook