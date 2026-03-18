Marathon il ritorno del futuro che non è mai esistito

Marathon, il videogioco sviluppato da Bungie, sta tornando sulla scena con un nuovo rilancio. La piattaforma scelta è la PlayStation, permettendo ai fan di rivivere le atmosfere originali. La produzione ha portato alla luce ricordi e influenze che hanno contribuito alla creazione di serie come Halo e Destiny. La ripresa del titolo offre un collegamento diretto tra passato e presente nel mondo dei giochi.