Marathon il ritorno del futuro che non è mai esistito
Marathon, il videogioco sviluppato da Bungie, sta tornando sulla scena con un nuovo rilancio. La piattaforma scelta è la PlayStation, permettendo ai fan di rivivere le atmosfere originali. La produzione ha portato alla luce ricordi e influenze che hanno contribuito alla creazione di serie come Halo e Destiny. La ripresa del titolo offre un collegamento diretto tra passato e presente nel mondo dei giochi.
Come si può avviare Marathon sulla PlayStation e non farsi prendere dai ricordi? Sensazione che in Bungie devono aver vissuto per tutto lo sviluppo del gioco, considerato che senza Marathon non sarebbero mai esistiti Halo o Destiny. Non siamo impazziti e non c’è nessun paradosso temporale, semplicemente il Marathon che stiamo giocando nel 2026 è la reincarnazione di un omonimo titolo storico di Bungie, talmente radicato nel DNA della software house da esserne omaggiato a più livelli. E non si tratta di gameplay o di deja vù ludici. Troppo facile cercare nel panorama attuale un’analogia – ruolo che toccherebbe ad Arc Raiders, per natura – il nuovo titolo di Bungie approda sulla console di Sony come una scheggia impazzita proiettata nel futuro dagli anni ’90. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Sto giocando 12h a marathon al giorno, a volte di più. Probabilmente non giocavo così tanto da Tarkov o i primi giorni di Arc Raiders. Cazzo me frega se chiudono sto gioco o diventa il nuovo Fortnite letteralmente ogni giorno mi sveglio a pallettoni per correre x.com