Manna in Inghilterra | osservatori Napoli già al lavoro

Il Napoli ha inviato i propri osservatori in Inghilterra per monitorare le prestazioni di alcuni giocatori. Il direttore sportivo ha già avviato le verifiche sui profili che potrebbero essere utili per il mercato futuro. Le prime analisi si concentrano su diversi talenti del campionato inglese. La società azzurra organizza incontri e valutazioni sul campo per raccogliere informazioni utili alle decisioni di mercato.

Il Napoli si muove già in ottica futura e lo fa attraverso il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, impegnato in queste ore all’estero per monitorare da vicino possibili obiettivi di mercato. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il dirigente azzurro si trova attualmente in Inghilterra, dove sta assistendo ad alcune sfide di Champions League. Un viaggio che conferma la volontà del club di anticipare i tempi e pianificare con attenzione la prossima sessione estiva. L’obiettivo è chiaro: individuare profili funzionali al progetto tecnico e valutare dal vivo giocatori già presenti nei radar della società. Le gare europee rappresentano infatti un’occasione privilegiata per osservare elementi di alto livello, in contesti competitivi e di grande intensità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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