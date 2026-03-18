Manfredonia recuperati i pontoni arenati sulla spiaggia Castello

A Manfredonia, questa mattina, sono stati recuperati i pontoni metallici arenati sulla spiaggia Castello. I mezzi erano rimasti bloccati sulla battigia per alcuni giorni, creando disagio tra i visitatori. Operai e mezzi specializzati sono intervenuti per rimuoverli e portare a termine l’intervento di recupero. La spiaggia torna così alla normalità dopo l’intervento di questa mattina.

🟢 Manfredonia 18 marzo 2026"Recuperati i pontoni arenati sulla spiaggia Castello". Questa mattina sono stati finalmente liberati dall’arenamento sulla battigia i pontoni metallici comparsi nei giorni scorsi sulla spiaggia Castello.Si tratta di strutture galleggianti in acciaio, comunemente utilizzate nei cantieri marittimi e per il trasporto di materiali pesanti, probabilmente collegate a operazioni in corso in qualche area portuale vicina. I grandi cassoni, aggiunge Manzella erano arrivati sulla riva durante una forte mareggiata, rimanendo incagliati sulla sabbia e attirando subito l’attenzione e la curiosità di passanti e residenti. Nelle prime ore del loro ritrovamento, qualcuno aveva persino ipotizzato si trattasse di rifiuti trasportati dal mare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, recuperati i pontoni arenati sulla spiaggia Castello Articoli correlati Otranto, il miracolo contro l'erosione: recuperati 200 metri di spiaggiaEccezionali risultati con il ripascimento eco compatibile al Lido Camillo, spiaggia nel cuore di Otranto aperta nel 1919, con ancora gli idrovolanti... Manfredonia, la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello: un racconto di fede e suggestione Domenica 29 marzo alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il...