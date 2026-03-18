A Manfredonia, durante la partita contro la Paganese, le tribune del ‘Miramare’ hanno visto la presenza del giornalista Luca Serafini, arrivato in città per partecipare a un evento organizzato dal Milan Club “Paolo Maldini”. La sua visita è stata notata tra i tifosi e gli appassionati presenti allo stadio.

🐬 In occasione della sfida con la Paganese, le tribune del 'Miramare' hanno accolto un ospite d'eccezione: il giornalista Luca Serafini, in città per un evento del Milan Club “Paolo Maldini”. Il Manfredonia Calcio ha avuto l'onore di avere con sé una delle firme più autorevoli e rispettate del giornalismo sportivo italiano, memoria storica ed eleganza nel racconto calcistico. Con una carriera decennale trascorsa tra le redazioni di Mediaset (storico volto di Sport Mediaset e Controcampo) e le colonne dei principali quotidiani nazionali, attualmente opinionista di punta di Milan TV, Serafini ha saputo unire l'analisi tecnica alla narrazione d'autore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, anche il giornalista Luca Serafini al Miramare

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