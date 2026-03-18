Mancato omaggio alle foibe istituto in black list Il preside del Pier Crescenzi | Ricordate più volte

L’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani di Bologna è stato inserito nella lista delle scuole che non hanno reso omaggio alle foibe. Il preside dell’istituto ha dichiarato di aver ricordato più volte l’evento senza però rispettare le modalità richieste. La decisione di inserirla nella black list è stata comunicata alle autorità scolastiche. La questione riguarda la commemorazione ufficiale di un episodio storico.

Bologna, 18 marzo 2026 – L’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani finisce nella black list delle scuole che non celebrerebbero in modo adeguato le foibe. A redigere la lista è il vicecapogruppo Fdi alla Camera Fabio Rampelli, a riceverla è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Peccato che per l’Istituto di via Saragozza non sia assolutamente così. Anzi. In primis, spiega il preside Fulvio Buonomo, «in occasione della Giorno del Ricordo (10 febbraio, ndr ), i docenti hanno affrontato in classe il tema delle foibe. Come è accaduto per la Shoah nella Giorno della Memoria (27 gennaio, ndr)». Inoltre, in orario extrascolastico, un gruppo di studenti, preparati da due docenti si è recato a visitare la mostra itinerante del Treno del Ricordo per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mancato omaggio alle foibe, istituto in black list Il preside del Pier Crescenzi: “Ricordate più volte” Articoli correlati Sicurezza negli stadi: le proposte, dal riconoscimento facciale alle black listAGI - Le società di calcio di Serie A insieme a Coni, Figc e Lega Calcio scendono in campo per cercare di arginare il fenomeno della violenza negli... Foibe, Giorno del Ricordo: omaggio alle vittimeNel Giorno del Ricordo, il Coordinamento Metropolitano di Fratelli d’Italia – Reggio Calabria ha dedicato un momento di silenzio e riflessione alle...