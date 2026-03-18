In Puglia, l’allerta gialla per maltempo resta in vigore. Sono previste precipitazioni isolate o sparse, con possibilità di rovesci o temporali. I quantitativi cumulati sono generalmente deboli, ma in alcune zone del meridione possono raggiungere livelli moderati. La situazione interessa tutta la regione, con condizioni che potrebbero prolungarsi nelle prossime ore.

Evento previstoPrecipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale.Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo. Validità: dalle ore 20:00 del 18.03.2026 per le successive 22 ore IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Maltempo, prosegue l’allerta gialla in Puglia

Articoli correlati

Maltempo: allerta arancione in Calabria, gialla in Puglia, SardegnaMaltempo al Sud Italia: Allerta Arancione in Calabria, Disagi e Interventi in Sardegna, Puglia, Sicilia e Umbria Un’ondata di maltempo sta colpendo...

Maltempo: allerta arancione in Calabria, gialla in Puglia, Sardegna, Sicilia e UmbriaAllerta maltempo arancione anche oggi in Calabria ; gialla in altre quattro regioni: Puglia , Sardegna , Sicilia e Umbria .

Arriva il mal tempo al Sud. Allerta piogge in Puglia

Tutto quello che riguarda Maltempo prosegue l'allerta gialla in...

Temi più discussi: Maltempo, prosegue l'allerta meteo: in montagna caduto oltre 1 metro e mezzo di neve; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: le regioni a rischio; Scuole chiuse 17 marzo per maltempo e allerta meteo: l'elenco dei comuni; Il maltempo non si ferma, pioggia e temporali su Bari e provincia: allerta meteo per martedì.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 18 marzo: le regioni a rischioIl maltempo prosegue con una nuova perturbazione che porterà sull'Italia piogge, temporali, neve e vento forte su molte zone del Centro-Sud ... fanpage.it

Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: le regioni a rischioProsegue sull'Italia l'alternanza di piogge e schiarite, dovuta principalmente delle correnti atlantiche e a risalite di aria nordafricana. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo res ... tg24.sky.it

Maltempo in Florida, campo centrale non pronto e programma stravolto. La situazione - facebook.com facebook

Vento freddo e neve sull'Italia, l'inverno non molla: maltempo fino a quando x.com