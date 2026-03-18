Maltempo, continua la coda di inverno. Pioggia e frane in Calabria e Sicilia

Il maltempo prosegue in Italia con piogge intense e frane che interessano principalmente Calabria e Sicilia. Dopo le precipitazioni di ieri, le autorità segnalano danni e disagi nelle aree colpite, dove si registrano smottamenti e interruzioni stradali. Le condizioni del tempo restano instabili nel sud, con i residenti che affrontano le conseguenze di un’ondata di maltempo che non si è ancora esaurita.

Non lascia ancora l’Italia la coda lunga dell’inverno. Giornate difficili soprattutto al sud, dopo le pesanti pioggie di ieri che hanno provocato frane e disagi in particolare in Calabria e Sicilia. E non mancano le evacuazioni anche per la neve. Servizio di Marco Bergamaschi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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