Malore nella piazza del Santuario | due ufficiali dell' Acismom salvano un pellegrino

Due ufficiali dell'Acismom sono intervenuti rapidamente nella piazza del Santuario di Loreto per soccorrere un pellegrino di Cesena colto da un grave malore durante una visita alla Basilica della Santa Casa. L’intervento tempestivo ha permesso di prestare le prime cure e di evitare conseguenze più gravi. La vicenda si è svolta nel centro della piazza, dove i due ufficiali hanno agito prontamente.

LORETO – Un intervento tempestivo ha sicuramente salvato la vita di un pellegrino di Cesena rimasto colpito da un grave malore durante una visita alla Basilica della Santa Casa di Loreto. Protagonisti dell'episodio i sottotenenti Enrico Bastianelli e Alessio Maria D'Angelo, ufficiali dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (Acismom), in servizio di presidio presso il Santuario nella mattina di sabato. Poco dopo le 9.20 i due ufficiali hanno notato il signor G.C. in evidente stato di sofferenza fisica e senza esitazione hanno attivato il sistema di emergenza 118, coordinando le operazioni di pronto intervento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati “Dalla prevenzione al dono: due scelte che salvano la vita”: convegno a Vasto nella Giornata nazionale del reneGiovedì 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale del rene, nella pinacoteca di Palazzo d’Avalos, a partire dalle ore 15. Amouage a Roma: il santuario del profumo apre in Piazza SanAmouage, storica maison di profumeria omanita fondata nel 1983, inaugura la sua prima boutique monomarca a Roma in Piazza San Lorenzo in Lucina. Una raccolta di contenuti su Malore nella piazza del Santuario due... Temi più discussi: Malore nella piazza del Santuario: due ufficiali dell'Acismom salvano un pellegrino; Malore nella piazza del Santuario: due ufficiali dell'Acismom salvano un pellegrino; Malore in piazza, va in arresto cardiaco: è morto in ospedale; Malore alle gare paralimpiche di sci: donna soccorsa alle Tofane. Malore dentro la pasticceria della piazza, si accascia al suolo davanti agli altri clienti e muore sul colpoROVIGO - Tragedia nella prima mattinata di ieri in pieno centro in una Rovigo affollatissima per l’ultimo mercato prima di Natale. Un uomo di 64 anni si è sentito male mentre si trovava all’interno ... ilgazzettino.it Pescara: malore improvviso, attimi di apprensione in piazza Sacro CuoreAttimi di apprensione stamani in piazza Sacro Cuore a Pescara per l’intervento dei Vigili del Fuoco in un appartamento tramite l’autoscala L’occupante dell’appartamento situato ... rete8.it Andrea, appena 3 anni, è morto dopo un improvviso malore mentre dormiva nel suo lettino durante il riposino pomeridiano. È stata la madre ad accorgersi che qualcosa non andava e a lanciare l’allarme. Immediato l’intervento dei soccorsi, anche con l’elicotte - facebook.com facebook