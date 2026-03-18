Malore fatale davanti al computer Autopsia sul magazziniere di 44 anni

Un uomo di 44 anni, residente a Monte Porzio e originario di Mondolfo, è stato trovato morto nella sua casa di via Mazzini 15 lunedì mattina. La salma è stata restituita ai familiari dopo l’autopsia. Secondo le prime evidenze, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso mentre era davanti al computer. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause.

E’ stata legalmente restituita ai famigliari la salma di Luca Patrignanelli, il 44enne originario di Mondolfo (era nato il 3 ottobre 1981), che risiedeva da oltre 10 anni a Monte Porzio, trovato morto lunedì mattina nella sua abitazione in via Mazzini 15. Tuttavia non si conosce ancora il giorno e l’orario del funerale, perché i suoi cari avrebbero deciso di procedere con l’esame autoptico, per capire le cause di un decesso che ha lasciato sbigottiti loro e anche i tanti che conoscevano questo giovane. Dal 2010 Luca lavorava come magazziniere alla Protecno di Mondolfo, azienda leader per il trattamento e il riutilizzo delle acque, che impiega circa 60 lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale davanti al computer. Autopsia sul magazziniere di 44 anni Articoli correlati Malore improvviso, trovato morto sul divano: Enrico aveva solo 44 anniStroncato da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione di Lonato: questo il tragico destino di Enrico Girardi, che aveva solo 44... Approfondimenti e contenuti su Malore fatale Temi più discussi: Malore fatale davanti al computer. Autopsia sul magazziniere di 44 anni; Malore davanti alla mamma, muore pizzaiolo di 21 anni; Malore fatale a pranzo, Andrea muore sotto gli occchi della madre nel giorno della sua festa; Domani l’addio al pizzaiolo Vincenzo Somma, colpito da malore fatale a 21 anni. Malore fatale, addio a Maurizio MontiL’uomo, 63 anni, si trovava all’esterno di casa sua dopo una serata in pizzeria. Distrutti i suoi familiari, oggi i funerali ... ilrestodelcarlino.it L’inchiesta è chiusa: Cedette la dose fatale al figliastro di BuzziIl 19enne Edoardo Bovini fu stroncato da un malore davanti al bar Big Town. Per la tragedia la procura ha iscritto il giovane che gli vendette la cocaina. Ora l’indagine è conclusa. L’accusa: Morte c ... msn.com Malore fatale a 23 anni: Cizzago piange Francesca Metelli x.com Michele Cavallero, 65 anni, era un notissimo proprietario immobiliare del centro di Treviso: tra le montagne aveva trovato la sua identità ed è proprio lì, a Cortina, che ha avuto un malore fatale domenica 1 marzo - facebook.com facebook