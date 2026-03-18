Sabato alle 18:45, allo stadio di Mainz, si gioca l'incontro tra Mainz 05 e Sigma Olomuc valido per i sedicesimi di finale di Conference League. Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, le due squadre si affrontano nuovamente per determinare chi accederà ai quarti di finale. La partita rappresenta l’ultimo atto di questa fase eliminatoria.

Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata tra Mainz 05 e Sigma Olomuc è ancora tutto aperto e saranno questi 90 o più minuti a decidere che accederà ai quarti di finale di Conference League. Intanto la squadra di Fischer ha trovato a Brema una vittoria di platino in chiave salvezza issandosi a +4 sul terzultimo posto e proseguendo nella serie di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mainz 05-Sigma Olomuc (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

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Risultati playoff di Conference League: 1) Nk Celje-Drita (and.3-2) (rit.3-2) 2) Sampsunspor-Shkendija (and.1-0) (rit.4-0) 3) Fiorentina-Jagiellonia Bialystok (and.3-0) (rit.2-4) 4) Rijeka-Omonia (and.1-0) (and.1-0) (rit.3-1) 5) Losanna-Sigma Olomuc (and.1-2) (rit. - facebook.com facebook