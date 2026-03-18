Magistratura indipendente Bacchettate a chi dissente

Una recente intervista di Bernadette Nicotra, consigliera del Csm, ha suscitato polemiche all’interno della magistratura. La reazione della dirigenza è stata di critica verso chi si è opposto o ha espresso opinioni diverse. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione interna e sui rapporti tra i membri del gruppo. La discussione si è concentrata sulle modalità di espressione dei dissensi e sul rispetto delle gerarchie.

Guai a contraddire la dirigenza del gruppo. È diventato un caso l'intervista rilasciata ieri al Corriere di Bernadette Nicotra, consigliera del Csm. «L'intervento sulla separazione delle carriere è ineludibile», ha dichiarato la giudice, esponente di Magistratura indipendente. Non l'avesse mai fatto. Daivertici del suo gruppo è scattata immediatamente una presa di distanza. Una reazione che ha sorpreso un po'tutti in quanto quella che sulla carta dovrebbe essere la corrente moderata delle toghe pare essersi trasformata in qualcosa di molto diverso: un blocco compatto, ideologicamente schierato, sempre più simile - nei riflessi condizionati e nei metodi - a Magistratura democratica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Magistratura indipendente. Bacchettate a chi dissente Articoli correlati ’La magistratura resti indipendente’. C’è chi dice "no" al ReferendumLUCCA "Chi affiderebbe a un sorteggio la formazione della squadra del cuore o la scelta del sindaco?". Leggi anche: Referendum: Serracchiani, 'senza magistratura indipendente caso Rogoredo nascosto'