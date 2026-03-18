Durante la campagna referendaria, alcuni esponenti politici hanno espresso dure critiche alla magistratura, paragonandola a un cancro, e hanno affrontato anche questioni relative al copyright di Berlusconi. Zaffini ha commentato pubblicamente su questi temi, mentre i sostenitori del Sì e del No si sono confrontati senza risparmio di parole. La discussione si è concentrata su posizioni forti e spesso divergenti.

In questa campagna referendaria i campioni del fronte del No e del Sì purtroppo non si sono risparmiati. Ne abbiamo sentite di ogni: « Csm sistema para-mafioso», magistrati come «plotoni di esecuzione», «mafiosi e massoni» pronti a barrare il Sì, «banditi» che vogliono manomettere la Costituzione. Mancava giusto la vecchia equiparazione magistratura-cancro. Zaffini: «Finire davanti alla magistratura è come se ti diagnosticano un cancro». A rispolverarla ci ha pensato il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, che il 14 marzo, intervenendo a un evento per il Sì in quel di Terni, non ha usato mezzi termini: «Finire davanti alla magistratura è come se ti diagnosticano un cancro». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Magistratura come un cancro: Zaffini e il copyright di Berlusconi

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