Magistrati e indagato insieme al convegno per il No | scoppia il caso Trani

Durante un convegno dedicato al No al referendum sulla giustizia, magistrati e un indagato sono stati visti partecipare insieme. L’evento è stato organizzato da un partito politico, e la presenza di queste figure ha suscitato attenzione e polemiche. Fratelli d’Italia ha sollevato la questione, evidenziando la partecipazione di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Magistrati e indagato insieme al convegno per il No al referendum sulla giustizia: Fratelli d'Italia solleva il caso Trani. Riflettori accesi sull’iniziativa pubblica in programma in vista del voto del 22 e del 23 marzo: presenti allo stesso evento Bernardo Lodispoto, presidente della Provincia Bat e sindaco di Margherita di Savoia, il procuratore capo di Trani Renato Nitti e il sostituto procuratore Francesco Tosto. Come evidenziato da FdI, nelle scorse settimane la Procura di Trani ha avviato un’indagine per corruzione nei confronti dello stesso Lodispoto. Su questo aspetto, ha sottolineato il partito del premier Meloni, sarà la magistratura a chiarire i fatti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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