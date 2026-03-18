Madonnina fuori da scuola Accolta solo da 14 bimbi

Una statua della Madonna di San Luca è stata portata fuori dalla scuola materna comunale Grosso, ma solo 14 bambini, accompagnati da una maestra o una dada, sono riusciti ad avvicinarsi. Il cancello del giardino è stato chiuso e il numero di bambini presenti rappresenta meno di un quinto delle circa 70 iscrizioni. La statua non ha potuto entrare nel cortile della scuola.

Cancellone chiuso e 14 bimbetti (su 71), accompagnati da una dada o da una maestra, alle sbarre del cancellone chiuso per incontrare la Madonna di San Luca a cui è stato rifiutato l’ingresso nel giardino della materna comunale Grosso. Accadrà venerdì mattina quando la Madonna, dopo una sosta nel parco di Villa Grosso in via Cristoforo da Bologna, transiterà davanti alla materna di via Erbosa per ritornare nella parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio dove resterà tre giorni. A impedire l’accesso nell’area scolastica comunale dell’icona che, in passato, è stata anche in Consiglio comunale e in Università, sono i ‘ No Madonna ’, genitori della materna che si oppongono alla visita in nome della laicità della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madonnina fuori da scuola. Accolta solo da 14 bimbi Articoli correlati Sudafrica, tragica sparatoria fuori da scuola a Città del Capo: uccisa studentessa di 14 anni nella guerra dei taxiA Città del Capo, una sparatoria tra taxi fuori da una scuola ha provocato la morte di un conducente e di una studentessa quattordicenne. Si allontana da casa in zona Madonnina, 32enne affetto da autismo rintracciato dai CarabinieriUna mattinata di forte apprensione si è fortunatamente conclusa con un sospiro di sollievo per una famiglia residente nella zona ovest di Modena. Contenuti e approfondimenti su Madonnina fuori Temi più discussi: Madonna di San Luca, il passaggio fuori da scuola divide i genitori. Polemica sterile, è un’icona. Resti in chiesa; Madonnina fuori da scuola. Accolta solo da 14 bimbi; La scuola è laica. E la Madonna di San Luca di Bologna viene lasciata fuori; Madonna di San Luca davanti alla scuola in Bolognina: genitori divisi e scontro politico. Madonna di San Luca, il passaggio fuori da scuola divide i genitori. Polemica sterile, è un’icona. Resti in chiesaÈ polemica tra i papà e le mamme dei bambini della materna comunale Grosso riguardo alla scelta di non fare passare il simbolo religioso nel cortile ... msn.com La Madonnina resta fuori dal cortile. Dure critiche dalle opposizioni : Una scelta ideologica insensataFdI, Lega e Forza Italia contro il Comune, che ha deciso di non far entrare l’icona all’elementare Grosso Si nega un pezzo dell’identità culturale di Bologna. Una visita non trasforma la scuola in un ... msn.com Che il costo della vita e il prezzo del mattone a Milano siano fuori controllo, non è fantasia. Lo dicono i numeri, perfino quelli diffusi dai costruttori di case. All’ombra della Madonnina non basta un reddito pari a circa 59mila euro per comprare casa senza difficol - facebook.com facebook