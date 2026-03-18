Ma è lei pazzesca Grande Fratello Vip perché fa la doccia con l’ombrellino in testa

Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, tra le protagoniste c’è una concorrente che ha fatto notizia per aver fatto la doccia con l’ombrellino in testa, attirando l’attenzione di tutti. La scena ha suscitato commenti e curiosità tra gli altri partecipanti e sui social, mentre la produzione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La concorrente si distingue fin dai primi momenti per questa scelta insolita.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a far parlare già dalle prime ore di permanenza nella Casa. Dopo una puntata d’esordio ricca di tensioni, è bastata la prima notte per accendere ulteriormente l’attenzione del pubblico, grazie a un episodio tanto curioso quanto virale che ha visto protagonista una concorrente. Le telecamere del reality, sempre attive, hanno infatti immortalato la gieffina mentre faceva la doccia con un ombrellino aperto sopra la testa, utilizzato per proteggere i capelli dal getto dell’acqua. Una scena insolita che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro del web, diventando uno dei momenti più commentati sui social e contribuendo a rafforzare la centralità della concorrente nelle dinamiche dello show. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Il Grande Fratello Vip si fa: quando inizia, la conduzione ‘anti Fabrizio Corona’ e perché va in onda Grande Fratello Vip, si apre la casa e c'è già un testa a testa per la vittoria: le quoteMartedì 17 marzo inizia il reality più popolare della tv italiana: torna alla conduzione Ilary Blasi per gestire la vita di 16 concorrenti Dopo una... Io faccio una doccia al mese Subito senza filtri al Grande Fratello tutta la casa spiazzata VID Una selezione di notizie su Grande Fratello Vip Discussioni sull' argomento Selvaggia Lucarelli opinionista al Gf Vip: Ma non lascio Ballando; Lele Mora svela i retroscena su Simona Ventura e Fabrizio Corona. Grande Fratello Vip 8, Marco Berry e la domanda scomoda su Paolo Del Debbio: scatta la censuraTensione nella casa del Grande Fratello Vip: Marco Berry mette in difficoltà Francesca Manzini con una domanda su Paolo Del Debbio, la regia interviene ma il video finisce subito sui social. movieplayer.it Grande Fratello Vip, domanda imbarazzante su Paolo Del Debbio: scatta la censuraIl Grande Fratello Vip è appena cominciato e c’è già la prima polemica. Dopo una domanda da parte di Marco Berry sul noto giornalista Paolo Del Debbio, la regia si è trovata costretta a intervenire: è ... notizie.it “Ci ha lasciati”. Grande Fratello vip, Ilary Blasi ferma tutto e lo annuncia: lacrime in diretta - facebook.com facebook Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti: i favoriti, le novità e perché sono famosi x.com