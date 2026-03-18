Ma così hanno eliminato chi poteva trattare

L'eliminazione del 67enne Presidente del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Ali Larijani ha avuto implicazioni evidenti, poiché ha rimosso una figura che poteva partecipare a trattative. La mossa viene interpretata come un possibile favore a Donald Trump o come un colpo diretto a Israele, lasciando aperte diverse interpretazioni senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulla dinamica.

Un regalo a Donald Trump o uno sgambetto che lo lega mani e piedi ad Israele? L'eliminazione del 67enne Presidente del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale Ali Larijani è una medaglia a doppia faccia. Può favorire una rivolta popolare accelerando quello sgretolamento del regime di cui la Casa Bianca ha bisogno per chiudere la guerra. In assenza di una rivolta rischia però di tenere in gioco Donald Trump. E costringerlo a inseguire quella decapitazione del regime che Benjamin Netanyahu considera la soluzione migliore per Israele. Con Larijani, infatti, non se ne va solo uno degli esponenti più autorevoli della Repubblica Islamica, ma anche uno dei pochi capaci di negoziarne l'eventuale resa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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