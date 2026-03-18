Una famiglia si è presentata in un bosco, arrivando a bordo di una Maserati scura. In quattro, sono usciti dall’auto tra una folla di giornalisti e curiosi che si era radunata nel luogo. La scena si è svolta senza incidenti, mentre le persone osservavano attentamente l’arrivo dei protagonisti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata e l’evento si è concluso senza ulteriori sviluppi.

Sono arrivati in quattro, a bordo di un’auto scura, attraversando una folla compatta di giornalisti e curiosi. Gli ispettori del ministero della Giustizia hanno fatto il loro ingresso al Tribunale dei minorenni dell’Aquila dando ufficialmente il via a una verifica delicata e attesa. L’intervento è stato disposto dal Guardasigilli Carlo Nordio, pochi giorni dopo l’ordinanza del 6 marzo con cui i giudici hanno stabilito l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui vivono i suoi figli. L’attività ispettiva, iniziata tra grande attenzione mediatica, potrebbe non esaurirsi in tempi brevi. Non si esclude infatti che prosegua nei prossimi giorni con l’acquisizione di documenti e possibili colloqui con i magistrati coinvolti nella vicenda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma come…”. Famiglia nel bosco, la vip italiana si presenta in Maserati ed ecco cosa succede

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