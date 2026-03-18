Aversa piange la morte di Carmela Monaco, avvenuta all’età di 40 anni. La notizia si diffonde rapidamente e domani si terranno i funerali. La comunità si prepara a salutare una persona molto conosciuta e apprezzata, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla cerimonia. La perdita ha colpito profondamente amici e familiari della donna.

La città di Aversa in lutto per la scomparsa improvvisa di Carmela Monaco, venuta a mancare a soli 40 anni. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando incredulità e profonda commozione tra amici, conoscenti e quanti le erano legati. Carmela era conosciuta per il suo carattere dolce e la sua dedizione alla famiglia: una madre attenta, una donna sempre presente per i suoi cari. La sua perdita lascia un vuoto enorme nel cuore del compagno Mario, dell’ex marito Domenico e dei suoi tre figli, Giuseppe, Manuela e Francesca, ai quali era profondamente legata. A soffrire per questa grave perdita anche i genitori, i fratelli e l’intera famiglia, stretti in un dolore condiviso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lutto ad Aversa, Carmela Monaco muore a 40 anni. Domani i funerali

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