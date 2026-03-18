Un video pubblicato su YouTube il 9 marzo 2026 mostra Kai Trump, 18 anni, influencer e membro della famiglia Trump, mentre visita uno dei supermercati più esclusivi di Los Angeles. Il filmato, diventato rapidamente virale, ha suscitato reazioni sui social media, accendendo discussioni sul suo contenuto. La clip si concentra sull'acquisto di prodotti di lusso e spese appariscenti.

Un semplice video su YouTube si è trasformato in un caso mediatico globale. La protagonista è Kai Trump, 18 anni, influencer e membro della famiglia di Donald Trump, che nel filmato, pubblicato il 9 marzo 2026, mostra una visita in uno dei supermercati più esclusivi di Los Angeles. Tra prodotti di lusso, smoothie da oltre 20 dollari e snack costosi, la spesa finale supera i 230 dollari. Il tono leggero del video, però, ha avuto un effetto opposto a quello previsto: invece di intrattenere, ha acceso un’ondata di critiche. USA Today riporta che il luogo scelto non è casuale. Si tratta di Erewhon, un negozio noto per prezzi elevatissimi e prodotti legati al benessere e al lifestyle elitario. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lusso e spesa folle: il nuovo video di Kai Trump accende la rabbia sui social

Articoli correlati

Leggi anche: Il video dem sui social: "I fascisti votano Sì". La rabbia di Picierno: campagna svilente

Leggi anche: Selena Gomez bacia i piedi sporchi di Benny Blanco: il video spopola sui social e accende il dibattito