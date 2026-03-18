Lumo | 4 corse giornaliere verso la Scozia a basso costo

Un nuovo servizio ferroviario collegherà Londra Euston a Stirling con quattro corse giornaliere a partire dal 10 luglio. L'offerta sarà a basso costo e mira a facilitare i viaggi tra Londra e la Scozia, offrendo un’alternativa più economica rispetto alle solite opzioni di trasporto. La linea entrerà in funzione con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le due località.

Un nuovo servizio ferroviario a basso costo collegherà Londra Euston a Stirling a partire dal 10 luglio, rivoluzionando l’accesso alla Scozia. La compagnia Lumo lancerà quattro corse giornaliere con treni Class 222 rinnovati per democratizzare i viaggi lunghi. Il percorso attraversa paesaggi vari che vanno dalle colline dei Borders alle brughiere del nord, offrendo fermate strategiche come Lockerbie e Motherwell. Questa iniziativa mira a sostenere l’economia locale aprendo un nuovo quartier generale a Preston. Una rivoluzione della mobilità verso il nord. La decisione di lanciare questo collegamento rappresenta una svolta significativa desidera esplorare il Regno Unito senza oneri economici eccessivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lumo: 4 corse giornaliere verso la Scozia a basso costo Articoli correlati L’offerta sale a oltre 2.400 corse giornaliere. 760mila passeggeri tra studenti e pendolariLa nuova linea suburbana fra il Sud della Lombardia e Milano, più treni verso Piemonte e Liguria, la rimodulazione dell'offerta transfrontaliera fra... Sangue e neve: un horror a basso costo che omaggia La Cosa – RecensioneDue scienziati – Marie e un collega – scoprono un sito di impatto meteoritico nell’Artico canadese e si avvicinano al luogo per indagare.