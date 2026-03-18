È in arrivo un documentario di 52 minuti dedicato a Nicola Pietrangeli, il celebre tennista italiano. Il film sarà presentato a bordo del Frecciarossa, offrendo un approfondimento sulla carriera e le imprese del giocatore. La produzione si concentra sulla sua storia e sui momenti più significativi della sua vita sportiva, con l’obiettivo di rendere omaggio a un protagonista del tennis italiano.

Cinquantadue minuti per raccontare la storia di un campione azzurro del tennis, per rendere omaggio alla carriera e ai successi di Nicola Pietrangeli: il documentario dedicato al due volte vincitore del Roland Garros e (da capitano azzurro) della Coppa Davis 1976, scomparso lo scorso 1° dicembre a Roma, sarà proiettato, da oggi, su tutti i Frecciarossa. «Lo sport è benessere, prevenzione, ha dei valori importanti da diffondere, e per noi è un onore ricordare una persona così importante, non bisogna mai scordare le eccellenze italiane – ha detto Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia –. Così il campione azzurro continuerà a viaggiare con noi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultimo viaggio del campione azzurro: arriva un documentario su Nicola Pietrangeli a bordo del Frecciarossa

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