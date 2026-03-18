L’Unione Europea ha deciso di intervenire in merito all’oleodotto che trasporta greggio russo verso l’Ungheria e la Slovacchia, un progetto collegato alle decisioni del governo ungherese. L’ente comunitario ha anche approvato misure che impediscono un prestito destinato a Kiev, mentre il contribuente europeo potrebbe dover sostenere i costi di riparazione dell’opera danneggiata dalla Russia.

L'Ue resiste alla richiesta di Trump di aiuto nello Stretto di Hormuz. Questa non è la sua guerra Bruxelles. Il contribuente europeo sarà chiamato a pagare la riparazione di un oleodotto distrutto dalla Russia, che trasporta greggio russo a basso costo in Ungheria e Slovacchia, permettendo così al Cremlino di continuare a incassare denaro con cui finanziare la sua guerra contro l’Ucraina. E’ questa l’unica soluzione che Ursula von der Leyen e António Costa hanno trovato per cercare di superare il veto di Ungheria e Slovacchia, che blocca il prestito da 90 miliardi di euro promesso in dicembre e indispensabile all’Ucraina per continuare a difendersi: premiare l’azzardo morale di Orbán. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ue premia l’azzardo morale di Orbán sull’oleodotto e aiuta Putin a bloccare il prestito a Kyiv

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