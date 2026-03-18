L'otite si trasforma in un'infezione il sommelier Simone Bartoli muore nel giro di pochi giorni a 43 anni

Un sommelier di 43 anni è deceduto in pochi giorni dopo che un'otite si è complicata in un'infezione grave. La sua morte ha attirato l'attenzione sulle conseguenze di un'infezione auricolare che si è aggravata rapidamente. Nessun dettaglio sulle cause o su eventuali trattamenti, solo la notizia di un decesso improvviso legato a un problema di salute comune.

A 43 anni, Simone Bartoli ha visto un'otite trasformarsi in un'infezione che non gli ha lasciato scampo. Il sommelier di Prato è deceduto nella giornata di venerdì, lasciando i familiari, gli amici e lo staff del suo Dek Italian Bistrot sgomento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Muore a 43 anni per una tragica infezione. Addio al noto sommelier Simone BartoliPrato, 18 marzo 2026 – Un’infezione spietata e velocissima, partita da un’otite, lo ha strappato alla vita a soli 43 anni. Culturista muore a 28 anni: voleva il corpo perfetto, un’infezione gli ha mangiato la carneIl culturista Kevin Notario Nunes deceduto perché affetto da fascite necrotizzante: le indagini sono in corso, ha contratto il batterio devastante...