L’ostello di Monterosso viene restituito alla Provincia dopo la conclusione di un accordo di vendita. Il contratto d’affitto è stato risolto consensualmente e l’edificio, che era chiuso dal 2022, passa di nuovo nelle mani dell’ente pubblico. La procedura si è conclusa nelle ultime settimane, portando alla restituzione ufficiale dell’immobile.

IL CASO. Completata la risoluzione consensuale del contratto d’affitto. L’edificio è chiuso dal 2022. Gafforelli: «Struttura strategica per la città». È chiuso dal 2022, bisognoso di interventi di manutenzione volti a garantirne l’agibilità, tra problemi di sicurezza ed accessi abusivi. Ma per l’ostello della gioventù al Monterosso si è da poco aperta una nuova pagina, in vista di un’auspicata rinascita futura. La Provincia è infatti tornata in possesso della struttura, evitando «un lungo e costoso contenzioso arbitrale» grazie a quella che dalle parti di Via Tasso definiscono come «una soluzione equilibrata e vantaggiosa, che consente di chiudere una vicenda complessa durata anni e riacquisire la disponibilità di un immobile strategico». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’ostello di Monterosso torna alla Provincia. «La vendita è la strada giusta»

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