L'oroscopo di giovedì 19 marzo 2026 | la Luna nuova in Pesci ci chiede di rallentare

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 marzo 2026 la Luna nuova in Pesci si presenta nel cielo, invitando a rallentare e riflettere. Le persone sono chiamate a prestare attenzione alle proprie emozioni e a prendersi il tempo per ascoltarle. La giornata si caratterizza per un ritmo lento, che favorisce la contemplazione e l’introspezione. Nessun evento specifico viene riportato, solo l’effetto della posizione lunare su chi è coinvolto.

L'oroscopo di giovedì 19 marzo 2026 è intenso ma lentissimo, con emozioni che chiedono di essere ascoltate. La Luna nuova in Pesci spinge forte le nostre aspettative fantasiose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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