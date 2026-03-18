lord jim a casa

La recensione del libro di Dinah Brooke edito da Sellerio, 328 pp., 16 euro Scritto nel 1973 e rimasto per decenni fuori catalogo, della scrittrice britannica Dinah Brooke si fa nuovamente vedere in libreria, riproposto da Sellerio. Il titolo è un richiamo preciso al Lord Jim di Conrad, ma il riferimento è insieme un richiamo e un rovesciamento. Perché se in Conrad il mare rappresentava la prova morale e la possibile redenzione, qui il vero dramma si consuma in casa, all’interno delle mura domestiche, luogo per eccellenza della rispettabilità e dell’educazione borghese. Protagonista della vicenda è Giles Trenchard, soprannominato il Principe, rampollo di una influente famiglia dell’alta società inglese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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