Logitech G502 X | -52% a 79,99€

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 17:24, il mercato dell’hardware gaming ha assistito a un calo di prezzo senza precedenti per il Logitech G502 X LIGHTSPEED. Il mouse, che normalmente costa circa 169 euro, è stato venduto a 79,99 euro con uno sconto del 52 percento. La promozione ha interessato i rivenditori online e fisici, portando il prodotto a una delle sue quotazioni più basse di sempre.

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 17:24, il mercato dell’hardware gaming registra un ribaltamento di prezzi senza precedenti per il Logitech G502 X LIGHTSPEED. Il dispositivo, solitamente quotato a 165 euro, è oggi disponibile a soli 79,99 euro su Amazon, offrendo uno sconto reale del 52% pari a un risparmio immediato di 85 euro. Questa opportunità, riservata ai clienti Prime con consegna prevista già domani, rappresenta un punto di svolta cerca prestazioni wireless di alto livello senza sostenere costi elevati. L’offerta include la possibilità di rateizzazione tramite Cofidis a tasso zero, rendendo l’acquisto accessibile anche a chi preferisce dilazionare il pagamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logitech G502 X: -52% a 79,99€ Articoli correlati Soundcore aerofit 2 cuffie aperte a $79,99questo testo presenta l’offerta sugli auricolari aperti soundcore aerofit 2, analizzando design, autonomia, qualità sonora e resistenza, insieme al... Leggi anche: Roland Mouret Abito Midi: Sirena stretch a 52,99€ Logitech g502 hero attack shark x11 Tutti gli aggiornamenti su Logitech G502 Discussioni sull' argomento Logitech G502 X LIGHTSPEED: mouse da gaming scontato più della metà; Logitech G502 X: minimo storico su Amazon per il mouse wireless da gaming. Logitech G502 X LIGHTSPEED: mouse da gaming scontato più della metàIl mouse wireless da Gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED offre prestazioni straordinarie ed è anche in offerta al 52%. punto-informatico.it Logitech G502 X: minimo storico su Amazon per il mouse wireless da gamingIl mouse da gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED è la soluzione giusta per un modello wireless in grado di offrire prestazioni elevate: ora è in offerta su Amazon la minimo storico. hdblog.it OFFERTA DI PRIMAVERA Logitech G G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming 8000 DPI - Nero A 17,90€ invece di 47,99€ (-63%) https://amzlink.to/az0KRNCHtAv7S OFFERTA DI PRIMAVERA Logitech G502 X LIGHTSPEED Mouse Gaming Wir - facebook.com facebook Minimo dell’anno per Logitech Lift, il mouse per non soffrire più: solo 45,84 € dlvr.it/TRNVQc x.com