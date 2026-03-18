Locali pubblici il focus normativo | Sicurezza e crescita vanno insieme

Si è svolta un’assemblea tra rappresentanti delle autorità, inclusi i vigili del fuoco e il comune, dedicata alle norme sui locali pubblici. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti legati alla sicurezza e alla crescita del settore. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e un dialogo diretto tra i soggetti coinvolti, portando a un confronto costruttivo sulle questioni normative.

"Un’assemblea partecipata e proficua, dove abbiamo dialogato con i vigili del fuoco e il comune, che ringraziamo. Abbiamo cercato di fare chiarezza sulle normative, dando un orizzonte chiaro ai nostri operatori. Un locale sicuro è un locale che cresce: oggi parliamo di futuro, non solo di regole". Questo il bilancio di Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo. Del resto l’iniziativa è stata al passo con la cronaca battente. Perché la tragedia di Crans Montana ha segnato un prima e un dopo per quanto concerne la sicurezza dei locali. E proprio per questo l’attenzione e la sensibilizzazione delle parti sociali è aumentata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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