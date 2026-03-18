Il dormitorio La Torretta, che offre spazi per lavanderia e cucce, ha recentemente concluso l’emergenza freddo e si prepara a migliorare i propri servizi. L’obiettivo è rendere gli ambienti più confortevoli e accessibili per le persone che vi trovano rifugio, mantenendo un’attenzione costante alle esigenze di chi utilizza la struttura. La struttura si impegna a garantire un servizio più efficiente e accogliente.

Il dormitorio della Torretta guarda al futuro per rendere il servizio ancora più accogliente e inclusivo. La nuova struttura è stata inaugurata a fine settembre, in locali rinnovati, tirati a lucido con servizi sanitari di ottima qualità, letti e materassi arrivati da Lucca, arredi più dignitosi, stanze pulite e rese accoglienti anche dalla luminosità e dalla dimensioni ampie. E lo fa ancora una volta grazie alla professionalità e sensibilità dell’assessore al sociale Sara Grilli, che fin da subito, quando è stato necessario chiudere il dormitorio nei locali della Misericordia in via Cavallotti per un’emergenza sanitaria, (un’infestazione di cimici), ha creduto nel nuovo progetto e lo ha seguto personalmente passo dopo passo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Locali per la lavanderia e cucce. Ecco il dormitorio La Torretta passata l’emergenza freddo

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