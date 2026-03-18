Lobotka torna tra i convocati | Conte sorride a centrocampo

Lobotka è stato reinserito tra i convocati per una partita importante, suscitando un sorriso da parte di Antonio Conte a centrocampo. La sua presenza tra i giocatori disponibili rappresenta un passo avanti in vista delle prossime sfide. La convocazione avviene in un momento di preparazione per il finale di stagione, con il tecnico che mostra ottimismo nel suo gesto.

Il finale di stagione si avvicina e per Antonio Conte arrivano segnali incoraggianti dal centrocampo. Il Napoli, infatti, è pronto a riaccogliere Stanislav Lobotka, pedina fondamentale negli equilibri della squadra. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il regista slovacco è ormai vicino al ritorno tra i convocati, con la concreta possibilità di rivederlo almeno in panchina già nella prossima uscita: “Arrivano altre buone notizie per Antonio Conte in questo rush finale del campionato. Lo slovacco Stanislav Lobotka è ormai vicino al rientro e sarà con ogni probabilità disponibile almeno per la panchina”. L’assenza di Lobotka si era fatta sentire nelle ultime settimane, soprattutto per l’importanza del suo ruolo nella costruzione del gioco. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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