Lo Sporting Lisbon ha battuto il Bodo Glimt con un punteggio di 5-0 in una partita di Champions League. La squadra portoghese ha dominato l’incontro, lasciando poca possibilità alla formazione norvegese di reagire. Questa vittoria segna un deciso miglioramento rispetto alle recenti prestazioni del Bodo Glimt, che si era fatto strada nel torneo, attirando l’attenzione di alcuni esperti.

Appena alcuni esperti si sono azzardati a dire che la cenerentola BodoGlimt sarebbe potuta arrivare fino in fondo nella Champions League, la squadra norvegese viene pesantemente ridimensionata. L’undici della meteora rossonera Jens Hauge, dopo aver umiliato l’Inter, arrivava al José Alvalade di Lisbona dopo il 3-0 dell’andata ed era favoritissimo per l’accesso ai quarti di finale. Lo Sporting non si è perso d’animo, riuscendo nell’impresa fallita dalla squadra di Chivu. La manita rifilata ai giovani norvegesi non fa altro che aumentare i rimpianti tra i tifosi della Beneamata, che masticano amaro pensando all’occasione persa. Vediamo come il tecnico Rui Borges è riuscito a travolgere il Bodo e quali lezioni si possono trarre per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo Sporting travolge 5-0 il Bodo Glimt, riuscendo dove l’Inter ha fallito

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Aggiornamenti e notizie su Bodo Glimt

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Mentre l'Italia del calcio leccarsi le ferite, da Lisbona arriva una lezione di "garra" e tattica che fa malissimo. Lo Sporting ribalta il Bodo Glimt con un 5-0 senza appello, cancellando il 3-0 dell'andata e volando ai quarti di Champions League. - facebook.com facebook

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