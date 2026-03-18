Lo aveva promesso | Giorgia Meloni ha firmato Da oggi sarà reato

Durante il telegiornale serale, subito dopo un Consiglio dei ministri convocato con urgenza, è stata annunciata la firma di un decreto da parte della presidente del Consiglio. La decisione prevede che determinati comportamenti, che prima non erano considerati reati, ora lo diventino ufficialmente. La notizia ha suscitato immediatamente reazioni e discussioni nel pubblico e tra gli esperti.

La comunicazione è arrivata in serata, durante il Tg1, subito dopo un Consiglio dei ministri convocato con urgenza. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di intervenire sul caro carburanti con un decreto immediato, pensato per arginare l’aumento dei prezzi causato dalle tensioni internazionali e dalla crisi nello stretto di Hormuz. L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre subito il costo alla pompa e contrastare le dinamiche speculative. Per questo motivo, l’esecutivo ha introdotto un pacchetto di interventi che la stessa premier ha definito necessario per proteggere cittadini e sistema produttivo. “Combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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