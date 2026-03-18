LIVE Panathinaikos-Vallefoglia Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti prende il via la partita di volley femminile tra Panathinaikos e Vallefoglia nella Challenge Cup 2026. La sfida si svolge in diretta e sarà possibile aggiornarla online. Nella stessa serata, alle 20, si gioca anche l’incontro tra Conegliano e Ankara, visibile in diretta. Gli appassionati potranno seguire entrambi gli eventi in tempo reale, senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 17.49 I tifosi ellenici proveranno ad essere un fattore in questa gara trascinando le proprie beniamine verso la rimonta: in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 il Panathinaikos vincerebbe la Challenge Cup, mentre qualora le greche dovessero vincere al quinto si andrebbe al decisivo golden set. 17.46 La formazione allenata da Andrea Pistola dovrà affrontare il pubblico infuocato di Atene per provare a completare l’opera e conquistare la Challenge Cup 20252026. 17.43 È arrivato il giorno dell’ultimo atto di questa competizione europea: dopo l’andata di 7 giorni fa vinta dalle marchigiane al tie-break le due formazioni tornano a sfidarsi per aggiudicarsi il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Vallefoglia, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Articoli correlati LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 2-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: si va al quinto set a PesaroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: c’è la finale d’andata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Panathinaikos,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Panathinaikos Vallefoglia... Temi più discussi: LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 3-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox la spunta al tie-break nella finale d’andata!; Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos in Diretta Streaming | DAZN IT; Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streaming; Challenge Cup: Vallefoglia supera il Panathinaikos al tie break. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio il trofeo nella finale di ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it Panathinaikos-Vallefoglia stasera in tv, Challenge Cup volley femminile 2026: orario finale ritorno, programma, streamingVallefoglia ha sconfitto il Panathinaikos al tie-break in occasione della finale d'andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione ... oasport.it #ChallengeCup Megabox Volley #Finale #Panathinaikos #Atene #ritorno CHALLENGE CUP. Megabox, ad Atene per vincere la suo primo torneo internazionale VALLEFOGLIA (PU). Mercoledì le tigri dovranno battere nuovamente il Panathinaikos. La carica d - facebook.com facebook Coppe europee – Conegliano e Scandicci da urlo: 3-0 ad Ankara e Fenerbahce! Vallefoglia vince 3-2 il primo atto contro il Panathinaikos Leggi la news x.com