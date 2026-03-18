LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-2 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | la Megabox cerca l’allungo decisivo

Durante la partita tra Panathinaikos e Vallefoglia nella Challenge Cup di volley femminile, Vallefoglia ha conquistato un vantaggio di 2-0 sui padroni di casa. La sfida è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta. Sono stati segnalati momenti salienti e variazioni nel punteggio, con attenzione particolare alle prestazioni delle squadre. La partita prosegue con entusiasmo e coinvolgimento per gli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 15-12 Monster block perfetto di White su Bici 15-11 Bici spazzola il pallone con la sinistra sistemando un’alzata troppo a filo di Bartolucci. 14-11 Tocca l’asta l’attacco in parallela di Omoruyi che aveva cercato un colpo in parallela quasi impossibile. 14-10 Mani out di Omoruyi!! Sulle nuvole la schiacciatrice azzurra 13-10 Non c’è l’invasione della palleggiatrice di Vallefoglia Challenge chiamato da Chiappini per un’invasione a rete di Bartolucci 13-10 Omoruyi velocizza l’attacco e passa tra le mani del muro greco anche in parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la Megabox cerca l’allungo decisivo Articoli correlati LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox conquista il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la Megabox parte meglio nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20. Approfondimenti e contenuti su LIVE Panathinaikos Vallefoglia 0 2... Temi più discussi: LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 3-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox la spunta al tie-break nella finale d’andata!; Finale andata | Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos CEV Challenge Cup (F); Coppe europee – Vallefoglia in Grecia per il sogno Challenge Cup, Chieri e Conegliano ospitano Dresda ed Ankara; Vallefoglia lotta, suda, si rialza e batte il Panathinaikos! Bici sublime in Challenge Cup, la finale d’andata è delle Tigri. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la Megabox cerca l’allungo decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 23-14 Diagonale vincente di Lampkwoska da ... oasport.it Panathinaikos-Vallefoglia stasera in tv, Challenge Cup volley femminile 2026: orario finale ritorno, programma, streamingVallefoglia ha sconfitto il Panathinaikos al tie-break in occasione della finale d'andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Beéle · no tiene sentido. WARM UP PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA Alle 18 ora italiana (19 locali ), al via la Finale di ritorno di Challenge Cup tra Panathinaikos e @megaboxvolley, si parte dal 3-2 dell’andata i facebook Coppe europee – Conegliano e Scandicci da urlo: 3-0 ad Ankara e Fenerbahce! Vallefoglia vince 3-2 il primo atto contro il Panathinaikos Leggi la news x.com