LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-2 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-27 la Megabox rimonta da 5-13 e vince il 2° set

Nel match di Challenge Cup femminile, la squadra di Vallefoglia ha battuto il Panathinaikos con un punteggio di 0-2, dopo aver vinto il secondo set 25-27. La Megabox ha recuperato uno svantaggio di 5-13, conquistando il secondo parziale. È possibile aggiornare la cronaca in tempo reale cliccando sul link dedicato. La partita tra Conegliano e Ankara è prevista alle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 6-7 Per poco De Bortoli non arriva sul pallone dopo che il muro di Omoruyi aveva sporcato l’attacco in parallela di Bennett 6-6 Parallela vincente di Bici che attacca un pallone complicatissimo 5-6 Mani out di Giovannini da posto 4. 4-6 Mani out di Lampkowska da posto 4. 4-5 Diagonale di Lampkwoska da posto 4. 4-4 Butigan chiude a rete dopo il servizio di Bici 3-4 Giovannini appoggia a due mani verso zona 2, lasciata scoperta dalle greche 2-4 Samadan chiude la slash dopo la ricezione lunga di Giovannini 2-3 Pallonetto spinto di White con il pallone che cade in posto 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-27, la Megabox rimonta da 5-13 e vince il 2° set Articoli correlati LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-1, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: 20-25, la Megabox conquista il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20. LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox conquista il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Contenuti e approfondimenti su LIVE Panathinaikos Vallefoglia 0 2... Temi più discussi: LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 3-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox la spunta al tie-break nella finale d’andata!; Finale andata | Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos CEV Challenge Cup (F); Coppe europee – Vallefoglia in Grecia per il sogno Challenge Cup, Chieri e Conegliano ospitano Dresda ed Ankara; Vallefoglia lotta, suda, si rialza e batte il Panathinaikos! Bici sublime in Challenge Cup, la finale d’andata è delle Tigri. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-1, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le greche fanno il vuoto nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 11-15 C'è il tocco a muro di Butigan. oasport.it Panathinaikos-Vallefoglia stasera in tv, Challenge Cup volley femminile 2026: orario finale ritorno, programma, streamingVallefoglia ha sconfitto il Panathinaikos al tie-break in occasione della finale d'andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Beéle · no tiene sentido. WARM UP PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA Alle 18 ora italiana (19 locali ), al via la Finale di ritorno di Challenge Cup tra Panathinaikos e @megaboxvolley, si parte dal 3-2 dell’andata i facebook Coppe europee – Conegliano e Scandicci da urlo: 3-0 ad Ankara e Fenerbahce! Vallefoglia vince 3-2 il primo atto contro il Panathinaikos Leggi la news x.com